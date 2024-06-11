Muğla'da dalgıçlar, Ali Koç ve Jose Mourinho'ya destek gösterdi

Spor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun fotoğraflarını açarak destek gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesinin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, ilginç bir kutlama gerçekleştirdi. Dalgıçlar, deniz dibinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takımın dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun fotoğraflarını açarak destek gösterdi. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına devam etmesi ve Jose Mourinho'nun takımın yeni teknik direktörü olmasını kutlamak amacıyla, deniz dibinde destek veren grup, Fenerbahçe'nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti. - MUĞLA