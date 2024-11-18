Muğla'da Gençlik Merkezi İhtiyaçları Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'da Gençlik Merkezi İhtiyaçları Karşılıyor

Muğla\'da Gençlik Merkezi İhtiyaçları Karşılıyor

Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, gençler için sanat ve spor etkinlikleri sunarak yaşam merkezi oldu.

18.11.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, gençlere sanat ve sporun her alanında kapsamlı faaliyetler sunarak bir yaşam merkezi haline geldi.

İl Müdürlüğü Antrenörleri, Uluslararası ve Kötekli Gençlik Merkezi çalışanları ve yurt eğitim sorumluları tarafından düzenlenen etkinliklerde, gençler Bocce, Masa Tenisi, Hemsball, Basketbol, Voleybol, Floor Curling, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Futbol gibi sportif branşlarda aktif rol alıyor. Ayrıca resim, seramik ve ebru sanatı gibi çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimine de katkı sağlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin yurtlardaki boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için geniş yelpazede etkinlikler düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, "Yurtlarımız gençlerin sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaptığımız sanatsal ve sportif etkinliklerle bir yaşam merkezi durumundadır. Gençlik ve Spor alanında öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Talha İnan, yurt yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla burada olmaktan çok mutluyum. Her hafta farklı etkinliklerle sosyal çevrem genişliyor ve yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, yurt yönetim personellerine ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Gençlik Merkezi İhtiyaçları Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Gençlik Merkezi İhtiyaçları Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.