Muğla\'da Gençlik ve Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanından gelen gençler, festival kapsamında düzenlenen spor müsabakaları ve renkli etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Festival, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla birbirinden farklı branşlarda düzenlenen etkinliklerle renklendi. Mini futbol, bilek güreşi, matrak, okçuluk, dart, bocce ve badminton gibi spor turnuvaları büyük ilgi görürken, el sanatları, seramik, serbest boyama, maket uçak yapımı, mini robot ve kodlama gibi atölyeler de katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Ayrıca festival alanında yüz boyama, geleneksel sokak oyunları gibi aktiviteler düzenlenirken, kurulan stantlarda gençlik merkezi tanıtımları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Muğla'da gençlerimizin ve halkımızın spora olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu festival, sağlıklı ve hareketli bir yaşam için önemli bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizi spor salonlarımıza ve gençlik merkezlerimize davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA