Muğla'da iki öğrenci, dünya ve Avrupa şampiyonlukları için madalyayla ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da iki öğrenci, dünya ve Avrupa şampiyonlukları için madalyayla ödüllendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da iki öğrenci, dünya ve Avrupa şampiyonlukları için madalyayla ödüllendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da özel bir okulda tören düzenlendi; Nanbudo dünya şampiyonu Beyazıt Kamal ile Avrupa Kuraş şampiyonu Emre Gür'e madalya ve plaket verildi. Kamal 2 altın ve 1 gümüş kazanırken Gür, 71 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Muğla'da özel bir okulun öğrencileri Beyazıt Kamal ve Emre Gür, uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılar dolayısıyla düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, İstanbul'daki 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Beyazıt Kamal ile Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 71 kiloda Avrupa şampiyonu olan Emre Gür'e madalya ve plaket verildi.

Törene Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İdris Kömürcü, Muğla Final Akademi Okulları Kurucu Başkanı Ali Coşkun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarıyla da gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıEmre GürEğitimTörenGümüşDünyaMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 20:19:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da iki öğrenci, dünya ve Avrupa şampiyonlukları için madalyayla ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei