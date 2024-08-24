Muğla\'da Masa Tenisi Aday Hakem Kursu Düzenleniyor

Spor

Muğla, masa tenisi sporuna yeni hakemler kazandırmak amacıyla düzenlenen Masa Tenisi Aday Hakem Kursuna ev sahipliği yapıyor. 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve 23 adayın katıldığı kurs, Muğla'nın Menteşe Spor Salonunda başladı.

Kurs, Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından verilen uygulamalı ve teorik derslerle yürütülüyor. Adaylar, hem teorik bilgi hem de saha uygulamaları ile yoğun bir eğitim sürecine giriyorlar. Kursun sonunda düzenlenecek sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Masa Tenisi İl Aday Hakemi olma hakkı kazanacak. - MUĞLA