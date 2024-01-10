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Muğla'da Okul Sporları Yıldızlar Kızlar Tenis İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da Okul Sporları Yıldızlar Kızlar Tenis İl Birinciliği Tamamlandı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları yıldızlar kızlar Tenis İl birinciliği müsabakaları sona erdi. 7 okuldan 28 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren okullar ödüllerini aldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek Bölge Birinciliği için başarılar diledi.

Muğla\'da Okul Sporları Yıldızlar Kızlar Tenis İl Birinciliği Tamamlandı
10.01.2024 - 16:26,
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları yıldızlar kızlar Tenis İl birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye giren okullar ödüllerini aldı.

Menteşe Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleştirilen 7 okuldan 28 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda 1. Fethiye Gazi Ortaokulu, 2. Menteşe Şehit Jandarma Kıvanç Cesur Ortaokulu, 3. Özel Fethiye Ortaokulu, 4. Dalaman Karaçalı Ortaokulu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Tenis İl Birinciliği Müsabakalarına katılım gösteren tüm sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, Bölge Birinciliğinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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