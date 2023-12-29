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Muğla'da Özel Gereksinimli Öğrencilerin Katıldığı Büyük Atatürk Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Özel Gereksinimli Öğrencilerin Katıldığı Büyük Atatürk Koşusu Düzenlendi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin de katıldığı 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlendi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya 270 sporcu katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Seydikemer Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından verildi.

Muğla\'da Özel Gereksinimli Öğrencilerin Katıldığı Büyük Atatürk Koşusu Düzenlendi
29.12.2023 - 16:49,
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerinde katıldığı "Büyük Atatürk Koşusu" gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya 7'si özel gereksinimli olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinden oluşan 270 sporcu katıldı.

Seydikemer Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleşen ve 8 kategoride düzenlenen yarışmada öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur verdi.

Kaynak: AA
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