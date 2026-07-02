Muğla'da Özel Sporcular Bocce Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Özel Sporcular Bocce Şampiyonası Başladı

Muğla\'da Özel Sporcular Bocce Şampiyonası Başladı
02.07.2026 13:21
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Muğla'da düzenlenen??, 162 özel sporcu ve 400 misafirle dostluk ve fair-play ruhunda başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Özel Sporcular Bocce Türkiye Şampiyonası, Marmaris Yurdu'nda düzenlenen görkemli bir törenle başladı.

Dostluğun, azmin ve fair-play ruhunun ön planda olacağı şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. Büyük heyecana sahne olması beklenen organizasyonda 162 özel sporcu ve 120 antrenörün yanı sıra hakemler, idareciler ve sporcu aileleriyle birlikte yaklaşık 400 misafir Muğla'da ağırlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, böylesine değerli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şu mesajı paylaştı: "Dostluğun, azmin ve fair play ruhunun ön planda olacağı bu anlamlı organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Muğla, her zaman sporun ve özel sporcularımızın yanındadır"

Marmaris'te sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak şampiyona, hafta boyunca devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Muğla, Yaşam, Spor, Son Dakika

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