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Muğla'da Spor Turizmi Merkezi 126 Rota İşaretlemesi Yaptı - Son Dakika
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Muğla'da Spor Turizmi Merkezi 126 Rota İşaretlemesi Yaptı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Spor Turizmi Merkezi, geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar kapsamında 126 rotanın işaretlemesini tamamladı. Bu merkez, turizmi çeşitlendirmeyi hedefleyerek turistlere yılın 12 ayında spor etkinlikleri sunmayı amaçlıyor. Muğla'nın doğal güzellikleri ve spor olanaklarıyla ülke dışından gelen spor severleri çekmeyi hedefleyen merkez, interaktif bir sistem oluşturarak turistlere detaylı bilgiler sunacak.

Muğla\'da Spor Turizmi Merkezi 126 Rota İşaretlemesi Yaptı
05.01.2024 - 20:12,
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Spor Turizmi Merkezi, şu ana kadar 126 rotanın işaretlemesini gerçekleştirerek Spor Turizmi için büyük bir portalın temelini attı.

Geçtiğimiz yıl Muğla Valiliği himayelerinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde değişik branşlarda 126 rotanın harita işaretlemesi tamamlandı. Hedef, turizmde çeşitlendirmeyi sağlayarak turizmi 12 aya yaymak. Muğla'nın 4 mevsim çok farklı destinasyonlarda değişik spor etkinliklerini gerçekleştirmek için çok elverişli olduğunu söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Yaklaşık bir yıl önce başlattığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Hedefimiz 40 dan fazla spor disiplininde 500 e yakın rotanın yer aldığı bir interaktif sistemin hayata geçirilmesi" dedi.

Muğla'nın deniz, plaj ve güneş turizm sloganına sporu da eklemek istediklerini Açıkbaş; "Öncelikli hedefimiz, çeşitli yollarla ilimize gelen yabancı misafirlerin tatilleri esnasında bu portalla tanıştırarak Muğla'nın spor rotalarını keşfetmeleri ve bu meyanda ilimizde bulundukları süre içinde bu sporlara yönlenmelerini sağlamak ve zamanla sadece spor amaçlı ile örneğin bisiklete binmek, kano yapmak için ülkemize ve ilimize gelmelerini sağlamak dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Spor Turizmi merkezinde dağcılıktan kanoya, bisikletten su altı sporlarına çok çeşitli spor dallarında 126 rotanın hazırlıklarının tamamlandığını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Bu sayı 500'e ulaştığında Sayın Valimizin, milletvekillerimizin destekleri ile bunları interaktif bir ortama taşıyacağız. Böylelikle yurt dışındaki bir sporsever istediği rotaları telefonuna yükleyip, yükseltisi nedir, uzunluğu nedir, zorluk derecesi gibi detaylı bilgilere ulaşarak ülkemizi ve ilimizi spor turizmi için tercih edecek duruma gelecek" dedi.

Oluşan rotalarda, ulaşım imkanları, konaklama alternatifleri, yörenin yemek kültürü, hastaneler gibi bir çok bilgi de tüm detayları ile yer alıyor. Böylelikle çalışmanın özellikle Gastronomi Turizmi açısından da büyük katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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