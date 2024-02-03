Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü\'nden 5 sporcu Kadınlar Hokey Milli Takımı\'na seçildi

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularından 5 sporcu Kadınlar Hokey Milli Takımı'na seçildi.
Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonu olan Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularından Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Zeliha Kendir, Gülcan Paksoy ve Sedanur Bayram Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımına seçildi. 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak olan Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A milli takımı için sahada ter dökecek olan sporcular ile ilgili konuşan Ege Yıldızları Spor Kulübü başkanı Serkan Şen, "Hokey'de son 1 yılda tarih yazdık. Her kategoride milli takımlara oyuncu gönderiyoruz. Bu sene sayımız 20'ye yaklaştı. Muğla'da 10 yaş üzeri kız sporcusu olan velilerimize sesleniyorum; çocuğunuzun böyle başarılı bir milli sporcu olmasını ay yıldızlı bayraklı formayı giyip İstiklal Marşı'nı okutmasını istiyorsanız hokeye çocuklarınızı kayıt ettirin. Antrenmanlarımızı Menteşe Kışla Spor Salonu'nda yapıyoruz. Tüm milli sporcularımıza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz" dedi. - MUĞLA
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