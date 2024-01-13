 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne teşekkür plaketi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne teşekkür plaketi

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Geleneksel Medya Başarı Ödülleri'nde Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne plaket takdim edildi. Ödül törenine katılan kulüp başkanı, Muğla Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkürlerini iletti.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti\'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü\'ne teşekkür plaketi
13.01.2024 - 15:30,
Abone Ol

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Geleneksel Medya Başarı Ödülleri'nde Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne de özel teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Geleneksel Medya Başarı Ödülleri, Muğla Demircioğlu Park Hotel Balo Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Muğla ili genelinde görev yapan medya mensupları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar'ın da katıldığı gecede Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut tarafından kendisine plaket takdim edildi.

Akbulut yaptığı konuşmada Bodrum'dan büyük bir çıkış yaparak 20 aylık sürede Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden Süper Lig'e yükselme başarısı elde eden ve Muğla seyircisine her maç günü Muğla Menteşe Spor Salonu'nda güzel maçlar izleten bir kulübün kurulmasındaki öncülüğü ve Muğla'da spora yaptıkları katkı için bu ödülü vermeyi uygun gördüklerini belirtti.

Ödül için teşekkürlerini sunan Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar da Akbulut'a takım imzalı bir formayı hediye etti. Çağlar da yaptığı konuşmada, Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak büyük bir görevi üstlenen, tarafsız haberciliklerinden dolayı ve Çağdaş Bodrum Spor Kulübüne verdikleri desteklerden dolayı tüm gazetecilere teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hizb-i İslami Partisi, Bodrum, Muğla, Etkinlikler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne teşekkür plaketi - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'ne teşekkür plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement