Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğüne getirildi - Son Dakika
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğüne getirildi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğüne getirildi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ege Yıldızları Hokey Takımı Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Hokey Başkanlığı tarafından Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğü görevine getirildi. Serkan Şen, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Büyük Kadınlar Hokey 5S Avrupa Hokey Şampiyonası, U21 Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası ve Büyük Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası'nda milli takım antrenörlüğü yapacak. Şen, başarılarını milli takımlarda da sürdürmek istediğini belirterek, ülke ve Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

24.05.2024 12:00
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ege Yıldızları Hokey Takımı Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Hokey Başkanlığı tarafından Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğü görevine getirildi.

Serkan Şen, 6 Temmuz 2024 tarihinde Polonya'nın Walcz şehrinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Hokey 5S Avrupa Hokey Şampiyonası, 16-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek U21 Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası ve 21-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa'nın Douai şehrinde gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası'nda milli takım antrenörlüğü yapacak.

Serkan Şen, Muğla Hokey takımlarında elde ettikleri başarıları milli takımlarda da sürdürmek istediğini belirterek, "Ülkemizi ve Muğlamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğüne getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğüne getirildi - Son Dakika
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