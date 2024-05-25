Muğla Karabağlar Yaylası Bisiklet Rotaları Bisiklet Tutkunlarının İlgi Odağı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Spor Turizmi çalışmaları kapsamında Muğla Karabağlar Yaylasında oluşturulan Bisiklet Rotaları bisiklet tutkunlarının yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

TBF Muğla İl Temsilciliğince Muğla'da görev yapan Basın Mensupları için bisiklet turu düzenlendi. Karabağlar yaylasında 7.4 kilometre bisiklet süren basın çalışanları Karabağlar yaylasının ağaçlarla kaplı yollarında keyifli bir bisiklet turu gerçekleştirdi. Basın çalışanları bisiklet turunun bundan sonraki süreçte de devam etmesini istedi.

Karabağlar Yaylasının Bisiklet Turizmi için harika rotalar içerdiğini belirten Federasyon Muğla Temsilcisi İlker Cömert, "Yaklaşık 2 yıl önce Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş ve Valiliğimizin destekleri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturduğumuz rotalar artık Bisiklet Tutkunlarına hizmet edecek. Bizlerde her Perşembe ve Cuma günleri burada turlar yapacağız. İlk test sürüşünü dönem Valimiz Orhan Tavlı ve İl Müdürümüz ile gerçekleştirmiştik. Şimdi de Basın mensuplarımızla rotayı geçelim istedik. Hem yoğun ve yıpratıcı tempoda çalışan basın çalışanlarımızı sporla sağlıklı yaşamla buluşturmak, hem de rotaları ve çalışmaları tanıtmak amacımızdı. Bu turu belirli aralıklarla tekrarlayacağız" dedi. - MUĞLA