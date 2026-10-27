Muğla Köyceğiz'de 29 Ekim satranç turnuvasında tüm sporculara madalya verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Köyceğiz'de 29 Ekim satranç turnuvasında tüm sporculara madalya verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Köyceğiz\'de 29 Ekim satranç turnuvasında tüm sporculara madalya verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Borsa İstanbul İlkokulu Salonu'nda yapıldı. Üç kategoride yarışan tüm sporculara madalya verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Borsa İstanbul İlkokulu Salonu'nda gerçekleştirildi.

8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı ile Açık Kategori olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvada sporcular, strateji ve zekalarını centilmence mücadeleyle birleştirdi. Turnuvaya katılan tüm sporculara madalya takdim edildi. Cumhuriyet coşkusunun satranç heyecanıyla buluştuğu organizasyonda, çocukların zihinsel gelişiminin desteklenmesi ve satranç sporunun yaygınlaştırılması hedeflendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe hamle yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, yaşasın Cumhuriyet diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıBorsa İstanbulKöyceğiz29 EkimGüncelMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de 29 Ekim satranç turnuvasında tüm sporculara madalya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei