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Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı, 2023-2024 Yılı Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Küçük Erkekler Hentbol Bölge Şampiyonası'nda bölge şampiyonu oldu. İzmir'de gerçekleşen şampiyonada tüm maçlarını kazanan takım, Türkiye Yarı Finaline yükseldi ve Ege Bölgesini temsil etme hakkı kazandı. Okul yönetimi, öğrencileri ve antrenörleri tebrik ederek başarılar diledi.

Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu
12.01.2024 - 17:24,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı bölge şampiyonu oldu.

2023-2024 Yılı Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Küçük Erkekler Hentbol Bölge Şampiyonası İzmir'de gerçekleşti. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı, 9-12 Ocak tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Küçük Erkekler grup müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak muhteşem bir başarıya imza attı. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı grup 1.si olarak Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımı Manisa ilinde düzenlenecek Türkiye Yarı Final müsabakalarında Ege Bölgesini temsil edecek. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından, "Yıldız Erkekler Hentbol takımımızın bölge şampiyonluğundan sonra Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol takımımız, İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Küçük Erkekler grup müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak Grup 1. si olarak Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin ailelerini, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Tülay Sivrikaya'yı, antrenör Mehmet Deniz hocamızı tebrik eder, yarı final müsabakalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu - Son Dakika
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