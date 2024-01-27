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Muğla'lı Sporcu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 3. Oldu - Son Dakika
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Muğla'lı Sporcu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 3. Oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Yunus Emre Karasaçlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla\'lı Sporcu Türkiye Kickboks Şampiyonası\'nda 3. Oldu
27.01.2024 - 12:13,
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan sporcu Yunus Emre Karasaçlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kickboks Şampiyonası Antalya'nın ev sahipliğinde başladı. Bir hafta sürecek olan şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Şampiyonada Muğla'yı temsil eden Seydikemerli sporcu Yunus Emre Karasaçlı ise gösterdiği performansla takdir topladı. Genç sporcu, 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'lı Sporcu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 3. Oldu - Son Dakika
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