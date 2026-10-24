Muğla Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Marmaris\'te 22 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27'nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla başladı. İçmeler'de 3 kilometrelik parkurda yapılan ilk yarışın ardından şampiyona, 26 Ekim'de Göcek'teki 10 kilometrelik yarışla sona erecek.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 27'nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali başladı. 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcunun katıldığı organizasyonda yüzücüler, farklı parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele ediyor. 27'nci Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldı.

İLK YARIŞTA SPORCULAR 3 KİLOMETRE YÜZDÜ

Şampiyonanın ilk yarışı, 3K Açık Su Yüzme Yarışı oldu. İçmeler'de denize giren sporcular, 3 kilometrelik parkurda derece elde edebilmek için kulaç attı. Yarışların startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

FİNAL GÖCEK'TE TAMAMLANACAK

24-25 Ekim tarihlerinde Marmaris'te devam eden organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Göcek'te düzenlenecek 10 kilometrelik açık su yüzme yarışıyla sona erecek. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen şampiyona, farklı ülkelerden sporcuları Muğla'nın kıyılarında bir araya getiriyor.

Kaynak: DHA
MarmarisİçmelerGüncelGöcekMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:20:40. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei