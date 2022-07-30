Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor

30.07.2022 19:10
Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na hazırlanıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na hazırlanıyor.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle Köyceğiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası 28 Ağustos 2022 tarihinde Pazar Günü gerçekleştirilecek. Bin kişilik Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na 5-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61 üstü yaş kategorilerinde bulunan sporcular katılacak.

Kulüp Başkanı Tarkan Öztürk Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na tüm masa tenisi sporcularını davet etti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 125 düzensiz göçmen yakalandı MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement