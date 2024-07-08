Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası'nda üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası'nda üçüncülük kazandı

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası\'nda üçüncülük kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Eskişehir'de düzenlenen Durgun Su Kano Türkiye Kupası yarışlarında üçüncülük kupasını kazandı. Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Serkan Kakkaç, K1-200metre, K1-500metre, K2-500metre, K2-1000metre, K4-500metre birincilikleri ve K1-1000metre ikinciliğiyle Muğla ve Köyceğiz'e gurur yaşattı.

08.07.2024 12:59
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç Eskişehir'de yapılan Durgun Su Kano Türkiye Kupası yarışlarında üçüncülük kupasını kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 'Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları' tamamlandı. Türkiye Kano Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan, 'Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları' Eskişehir Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirildi. Büyük bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda Köyceğizspor Kulübü Sporcusu Sekan Kakkaç K1-200metre, K1-500metre, K2-500metre, K2-1000metre, K4-500metrede birinci, K1-1000metre'de ikinci oldu.

Eskişehir'de yapılan Durgun Su Kano Türkiye Kupası Yarışlarında Muğla'yı temsil eden Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Serkan Kakkaç Türkiye Üçüncülüğü kupasını kazanarak Muğla ve Köyceğiz'e gurur yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası'nda üçüncülük kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası'nda üçüncülük kazandı - Son Dakika
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