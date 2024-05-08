Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla\'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi, Oryantiring Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Genç Erkekler A kategorisinde takım olarak mücadele eden okul, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ferdi kategoride yarışan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Koray Korkut ise Türkiye Şampiyonu olarak Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Dünya Okullar Arası Oryantiring Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Muğla'nın spor alanındaki bu büyük zaferi Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürekten tebrik edildi.

08.05.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi, Oryantiring Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Genç Erkekler A kategorisinde takım olarak mücadele eden okul, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Ferdi kategoride yarışan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Koray Korkut, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu ve Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Dünya Okullar Arası Oryantiring Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bu önemli başarıya imza atan sporcu öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, gelecek yarışmalarda da başarılarının devamını diliyoruz. Muğla'nın spor alanındaki bu büyük zaferini gururla kutluyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Menteşe, Türkiye, Bahreyn, Korkut, Muğla, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:59 Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement