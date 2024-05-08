Muğla\'nın Menteşe Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Muğla'nın Menteşe Spor Lisesi, Oryantiring Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Genç Erkekler A kategorisinde takım olarak mücadele eden okul, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Ferdi kategoride yarışan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Koray Korkut, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu ve Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Dünya Okullar Arası Oryantiring Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bu önemli başarıya imza atan sporcu öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, gelecek yarışmalarda da başarılarının devamını diliyoruz. Muğla'nın spor alanındaki bu büyük zaferini gururla kutluyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA