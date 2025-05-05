Muğla'nın Okçuları Türkiye Kupası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Muğla'nın Okçuları Türkiye Kupası'ndan Madalyalarla Döndü

Muğla\'nın Okçuları Türkiye Kupası\'ndan Madalyalarla Döndü

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışları'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kadın takımı Türkiye ikincisi olurken, bireysel kategoride Hazal Burun Türkiye Şampiyonu oldu.

05.05.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
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Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışmaya 39 bölge, 112 kulüp ve toplam 669 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları ise hem bireysel hem de takım kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Kadın takımı Türkiye ikincisi oldu

Muğla Büyükehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından oluşan kadın takımı, Eflal Duru Kaya, Ecesu Demircan ve Songül Lök'ten oluşan kadrosuyla turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den gururlandıran başarı

Bireysel kategoride mücadele eden Büyükşehir sporcusu Hazal Burun, Türkiye Şampiyonu oldu. Burun'un bu başarısı Muğla'yı ve kulübünü gururlandırdı. Bir diğer başarılı sporcu Emircan Haney ise Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan, Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'da elde ettikleri başarılar sonucunda Çin'de düzenlenen Dünya Kupası İkinci Ayak müsabakasına gitmeye hak kazandı. Hazal Burun ve Emircan Haney, 06-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çin'in Shangai kentinde düzenlenen 2025 Dünya Kupası İkinci Ayak müsabakasında ülkemizi temsil ediyor.

U18 Kadın Takımı Türkiye üçüncüsü

U-18 kadın takımı da turnuvada başarısıyla dikkat çekti. Ecesu Demircan, Eflal Duru Kaya ve Tanem Topuz'dan oluşan ekip, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ile gurur duyduklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Aras, "Muğla'mızın adını Türkiye çapında gururla duyuran tüm sporcularımızı ve onları bu başarıya hazırlayan kıymetli antrenörümüz Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Hem bireysel hem takım bazında elde edilen bu dereceler, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi her geçen gün artırıyor, sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Muğla'mızın dört bir yanında sporun yaygınlaşmasını, gençlerimizin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmayı ve onları ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandırmayı hedefliyoruz. Muğla sporda da öncü bir şehir olmaya devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Okçuları Türkiye Kupası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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