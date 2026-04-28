Muğla\'nın pedalları hem Türkiye turunda hem milli formada

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sporda önemli bir başarıya daha imza atarak bu yıl 61'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda Kıta Bisiklet Takımı ile yer almanın gururunu yaşıyor.

Uluslararası düzeyde birçok güçlü takımın mücadele ettiği organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcuları, ilk iki etapta sergiledikleri performansla dikkat çekti. Dün ve bugün gerçekleştirilen etaplarda kaçış gruplarında yer alarak yarışın kritik anlarında ön plana çıkan sporcular, mücadeleleriyle takdir topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı, düzenlenen Marmaris-Kıran etabında da mücadeleye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Bisiklet takımına milli görev

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Timur Öztoprak'tan da sevindirici bir haber geldi. Başarılı sporcu, Bisiklet A Milli Takımına davet edilerek Özbekistan'da düzenlenecek yarışlar için başkent Taşkent'e gitti. Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı formayla mücadele edecek olan Timur Öztoprak, Muğla'ya bir kez daha gurur yaşattı.

Başkan Aras: "Muğla'yı sporda da marka kent yapmakta kararlıyız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda mücadele eden sporcuları ve A Milli Takım'a davet edilen Timur Öztoprak'ı tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu: "Muğla'mızın böylesine önemli bir organizasyonda Kıta Bisiklet Takımı ile temsil edilmesi bizler için büyük bir gurur. Sporcularımızın ilk etaplardan itibaren gösterdiği mücadele ve azim, doğru yolda olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor.

Diğer yandan sporcumuz Timur Öztoprak'ın A Milli Takım'a davet edilmesi de altyapıya ve sporcularımıza yaptığımız yatırımların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye, gençlerimize fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Muğla'yı sadece turizmde değil, sporda da marka kent yapmakta kararlıyız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destek doğrultusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almaya, kentin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. - MUĞLA