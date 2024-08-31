Muğla'nın Ula ilçesi bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Spor

Muğla'nın Ula ilçesi bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

Muğla\'nın Ula ilçesi bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

Muğla'nın Ula ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye genelinden katılımcıların yer aldığı dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Ula, bu organizasyonla bisiklet sporunun Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olarak adını bir kez daha duyurdu ve gelecekteki birçok bisiklet organizasyonuna da ev sahipliği yapma yolunda önemli bir adım attı.

31.08.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Bisikletin başkenti olarak tanınan Muğla'nın Ula ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye genelinden katılımcıların yer aldığı dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı.

Ula Kaymakamlığı himayesinde, Belediye ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen '30 Ağustos Dağ Bisikleti Maraton Yarışı,' Ula Göleti ve çevresinde yer alan 22,6 kilometrelik parkurda yapıldı. Dağ bisikleti tutkunları, 15 ile 75 yaş arası sporcular, yaş kategorilerine göre 1'den 3'e kadar uzanan turlarla bu zorlu parkuru tamamladılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği etkinlik, Ula'nın sadece ulaşım aracı olarak değil, sportif anlamda da bisikletin başkenti olma yolundaki kararlılığını gösterdi. Her evde 2-3 bisiklet bulunmasıyla bilinen Ula, bu organizasyonla birlikte Türkiye'deki bisiklet sporunun önemli merkezlerinden biri olma hedefini güçlendirdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Ula protokolü tarafından verildi.

Ula, bu dev organizasyonla bisiklet sporunun Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olarak adını bir kez daha duyurdu ve gelecekteki birçok bisiklet organizasyonuna da ev sahipliği yapma yolunda önemli bir adım attı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Ula ilçesi bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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