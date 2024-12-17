Muğla Okçularından Büyük Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla Okçularından Büyük Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü

Muğla Okçularından Büyük Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü

2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun Türkiye ikincisi, Emircan Haney ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada 833 sporcu mücadele etti.

17.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney, büyük bir başarıya imza attı. Hazal Burun Türkiye ikincisi olurken, Emircan Haney Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonaya 833 sporcu katıldı

Okçuluk 2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. Şampiyonaya 134 spor kulübünden 833 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyonaya 7 sporcu ile katılım sağladı. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun Bireysel dalda Türkiye ikincisi olurken, Emircan Haney'de Türkiye üçüncüsü oldu. Okçuluk şampiyonasında Hazal Burun, Songül Lök ve Meltem Yaka'dan oluşan kadın takımı Büyükler Kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Bu başarı ile Hazal Burun ve Songül Lök Milli Takım barajını geçtiler. Aynı şampiyonada Eflal Duru Kaya, Yaren Sare ve Tanem Topuz'dan oluşan takım U-21 kadın takımı olarak Türkiye ikincisi oldu.

Başkan Aras başarılı sporcuları kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyonada elde ettikleri başarı nedeniyle Büyükşehir Sporcularını kutladı. Başkan Aras "Sporun her dalında başarıyı hedefleyen gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla'mızda yetişen, milli takıma yükselerek bizleri ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Büyükşehir okçularımız da katıldıkları turnuvalarda Muğla'mızı başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Antrenörümüz Ejder Sözen başta olmak üzere Antalya'da düzenlenen 2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Okçularından Büyük Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Okçularından Büyük Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.