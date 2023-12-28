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Muğla Ortaca'da okullara ve belediyeye ait alanlara halı sahalar açıldı - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da okullara ve belediyeye ait alanlara halı sahalar açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Belediye işbirliği ile okullara ve Belediyeye ait alanlara yapılan halı sahalar açılmaya başlandı. Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu halı sahasının açılışı gerçekleştirildi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için spora yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Muğla Ortaca\'da okullara ve belediyeye ait alanlara halı sahalar açıldı
28.12.2023 - 13:28,
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Belediye işbirliği ile okullara ve Belediyeye ait alanlara yapılan halı sahalar açılmaya başlandı.

Sahalardan birisi olan Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu halı sahasının açılışı gerçekleştirildi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için mutlaka spora yönlendirmemiz gerekiyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hala sahamızda sağlıklı nesiller spor yaparak geleceğe taşınacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Ortaca'da okullara ve belediyeye ait alanlara halı sahalar açıldı - Son Dakika
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