Marmaris Gençlikspor, kapılarını gençlere açtı - Son Dakika
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Marmaris Gençlikspor, kapılarını gençlere açtı

04.08.2022 11:18
Marmaris Gençlikspor, kapılarını gençlere açtı

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Marmaris Gençlikspor Kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle genişletmek amacıyla oyuncu seçmesi gerçekleştirecek.

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Marmaris Gençlikspor Kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle genişletmek amacıyla oyuncu seçmesi gerçekleştirecek.

Marmaris Şehir Stadı'nda 20 Ağustos günü saat 17.00'de başlayacak seçmelere, 2000 ila 2005 yılları arasında doğan adaylar katılabilecek. Genç sporcular, deneyimli antrenörlerden oluşan ekip önünde hünerlerini sergileyecek. Seçilecek futbolcular, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edilecek. Yetenekli oldukları ve gelecek vaad ettikleri tespit edilen futbolcu sayısının fazla olması halinde, bunlardan bazıları Marmaris'in yanısıra bölgedeki diğer takımlara yönlendirilecek.

Amaçlarının, hedeflerinin ve hayallerinin 'büyük' olduğunu belirten Marmaris Gençlikspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Bilal Topaloğlu, başarıya gençlerle ulaşabileceklerine inandıklarının altını çizdi. Topaloğlu, şunları söyledi: "Türk futboluna çok sayıda yıldız futbolcu kazandırmış 91 yıllık şanlı tarihe sahip kulübümüzün isminden de anlaşılabileceği gibi, biz gençlerle birlikte yol almayı bundan yaklaşık bir asır önce şiar edindik. Dolayısıyla gençler bizim olmazsa olmazlarımız. 20 Ağustos'ta gerçekleşecek seçmeler sonucu yeni genç yıldız adaylarını önce takımımıza sonra da Türk futboluna kazandırmak, onlarla birlikte şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz. Bu vesileyle bizlere inanıp, destek olan sporseverlere bir kez daha teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Gençlikspor, kapılarını gençlere açtı - Son Dakika

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