 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu

Muğla Tenis Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 2023 yılı yaz kupaları ve hafta sonu turnuvalarında dereceye giren şampiyonlar, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile bir araya geldi. İl Müdürü Açıkbaş, Türk sporunun yükselişini vurgulayarak tenisçileri ve antrenörleri tebrik etti.

Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu
28.12.2023 - 15:42,
Abone Ol

Muğla tenis kulübü olarak, Türkiye tenis federasyonu faaliyet programında yer alan 2023 yılı yaz kupaları ve hafta sonu turnuvalarında dereceye giren şampiyonlar Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile bir araya geldi.

Muğla Tenis Kulübü olarak, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 2023 yılı yaz kupaları ve hafta sonu turnuvalarında dereceye giren Öykü Çerçi, Umay Kasar, Dilber Tuncay, Alara Özgür, Eliz Yiğit, Derin Çifteler, Çınar Öztürk, Bahar Dostel, Atlas Tamer, Can Özkan, Barış Can Aydın, Çağan Çerçi Muğla Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş ile makamında bir araya geldiler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş" Türkiye Yüzyılında Türk sporunun en üst seviyelere yükseldiğini dile getirerek Muğlalı sporcularımız gerek ulusal gerekse uluslararası alanda farklı branşlarda başarılar elde ettiler. Bunlardan biride tenis branşı. Tenisçilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Türkiye, Tenis, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu - Son Dakika


17:16
Takımdan ayrılıyor mu? Volkan Demirel kararını verdi Takımdan ayrılıyor mu? Volkan Demirel kararını verdi
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor

Son Dakika
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement