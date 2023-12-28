Muğla Tenis Kulübü Şampiyonları İl Müdürü ile Buluştu

Muğla tenis kulübü olarak, Türkiye tenis federasyonu faaliyet programında yer alan 2023 yılı yaz kupaları ve hafta sonu turnuvalarında dereceye giren şampiyonlar Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile bir araya geldi.

Muğla Tenis Kulübü olarak, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 2023 yılı yaz kupaları ve hafta sonu turnuvalarında dereceye giren Öykü Çerçi, Umay Kasar, Dilber Tuncay, Alara Özgür, Eliz Yiğit, Derin Çifteler, Çınar Öztürk, Bahar Dostel, Atlas Tamer, Can Özkan, Barış Can Aydın, Çağan Çerçi Muğla Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş ile makamında bir araya geldiler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş" Türkiye Yüzyılında Türk sporunun en üst seviyelere yükseldiğini dile getirerek Muğlalı sporcularımız gerek ulusal gerekse uluslararası alanda farklı branşlarda başarılar elde ettiler. Bunlardan biride tenis branşı. Tenisçilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA