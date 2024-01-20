Muğla U16 Kızlar Hokey Takımı Ankara\'yı 17-0 Yendi

Muğla il karması U16 kızlar Hokey takımı Ankara Hokey Yıldızları ile oynadıkları ilk karşılaşmada 17-0 galip geldi.

Muğla il karması U16 kızlar Hokey takımın gollerini Tuanna Sel, Aleyna Satılmış, Melis Naz Kaleli, Ayşegül Uğur, Berfin Dilek Yiğit kaydetti. Muğla il karması Baş Antrenörlüğünü yapan Serkan Şen, "Takımımızın oyunundan memnunum, daha çok gol atardık sakatlığı bulunan oyuncuları dinlendirip küçük sporcularımızı oynattık küçük takımımızda sahada ellerinden geleni yaptılar buradan şampiyon olarak döneceğimizi düşünüyorum burada bizi kimse yenemez" diye konuştu. Muğla Hokey İl Karması'nın bir sonraki turdaki rakibi Zonguldak Gençlik Merkezi oldu. - MUĞLA