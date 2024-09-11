Muğla Valiliği Kadın Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları çerçevesinde Muğla'da gerçekleştirilen Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda Muğla Valiliği Kadın Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza atarak il şampiyonu oldu.

Muğla Valiliği Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca sergilediği üstün performans ve mücadele gücüyle dikkat çekti. Takım, hem savunma hem de hücumda rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyonluk maçını set vermeden kazandı. Valilik takımı, finalde SGK ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0'lık net setlerle geçerek il şampiyonu unvanını kazandı. İl Şampiyonu olan Muğla Valiliği Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını alırken Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan tebrik aldı. Vali Akbıyık, takımı kutlayarak başarılarının devamını diledi ve 1- 6 Ekim tarihlerinde İzmir'de yapılacak Bölge Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde etmelerini temenni etti.

Muğla Valiliği Kadın Voleybol Takımı, şimdi gözünü İzmir'de yapılacak Bölge Şampiyonası'na çevirdi. Takım, şampiyonluk kupasıyla Muğla'yı gururlandırmak için mücadeleye devam edecek. Bölge Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren takım, yeni başarılar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vali Akbıyık, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, tüm kamu kurumlarının spor faaliyetlerine aktif katılım sağlamasının önemine dikkat çekti ve bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artıran önemli etkinlikler olduğunu belirtti. - MUĞLA