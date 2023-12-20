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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı ödüllendirdi - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı ödüllendirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, özel sporcu Elif Oral'ı Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya ile ödüllendirerek başarılarının devamını diledi. Vali Akbıyık, Elif'i makamında ağırlayarak şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi aldı ve gurur duyduklarını ifade etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral\'ı ödüllendirdi
20.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:26
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Muğla Valisi İdris Akbıyık özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı altın ile ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Köyceğizli özel sporcu Elif Oral Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılarak 50 metre ve 100 metre serbest 50 metre ve 100 metre kurbağalama yarışlarında birinci olarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Muğla Valisi İdris Akbıyık büyük başarı elde ederek Türkiye şampiyonu olan Elif'i makamında ağırladı. Elif'i elde ettiği başarıdan dolayı altın ile ödüllendiren Vali Akbıyık şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi aldı.

Vali İdris Akbıyık "Elif Oral kardeşimiz azmiyle, kararlılığıyla gayretiyle hepimize örnek oldu. Elif'le gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı ödüllendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı ödüllendirdi - Son Dakika
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