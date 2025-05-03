Muğla'ya Hokey Sahası Yolda - Son Dakika
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Muğla'ya Hokey Sahası Yolda

Muğla\'ya Hokey Sahası Yolda

Muğla'da yapılacak yeni hokey sahası için incelemeler tamamlandı, proje hızla ilerleyecek.

03.05.2025 11:36
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Muğla'da yapılması planlanan hokey sahası için yetkililer yerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Hokey Başkanı Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Asbaşkanı Bayram Yüksel, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve beraberindeki heyet, Spor Toto, Türkiye Hokey ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapılması planlanan hokey sahası için yerinde incelemelerde bulundu. Muğla'ya kazandırılması hedeflenen modern hokey sahası projesine ilişkin detaylar ele alındığı incelemelerde, yapılacak tesisin ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlarda olacağı belirtildi. İncelemeler sırasında sahada yapılacak çalışmalarla ilgili teknik değerlendirmelerde de bulunulurken, projenin genç sporculara sunacağı katkılar vurgulandı. Heyet, tesisin hem Muğla'nın spor altyapısını güçlendireceğini hem de hokey branşında yeni başarıların önünü açacağını ifade etti.

Projenin kısa sürede tamamlanarak Muğla'daki sporcuların ve gençlerin hizmetine sunulması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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