Muğla Yelkencileri Avrupa\'da Tarih Yazdı

MUĞLALI yelkenciler 18-26 Haziran 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Puck kentinde düzenlenen ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza attı. Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Derin Bartan, U16 kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Derin Değişen, kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi olarak bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıdı. 290 sporcunun mücadele ettiği ILCA 4 Erkekler Genel Kategorisi'nde Bodrumspor'dan Sadrihan Suer 8'nci aynı kulüpten Tayfun Türk 29'uncu, Yalıkavak Yelken'den Arel Hangül 54'üncü ve yine Bodrumspor'dan Atlas Fişek 60'ıncı sırada yer aldı.

180 sporcunun yarıştığı ILCA 4 Kızlar Genel Kategorisi'nde ise Yalıkavak Yelken'den Derin Bartan 4'üncü, Era Bodrum Yelken'den Didem Şahin 34'üncü sıraya adını yazdırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yelkende Muğla'mızın sporcuları Avrupa sahnesinde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülkemizi gururlandıran tüm sporcularımızı, onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Muğla, yelkende yetiştirdiği sporcularla hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor."