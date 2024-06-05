Muğlalı genç briççiler U16 Milli Takımı'na seçildi

Spor

Türkiye Briç Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen U16 Milli Takım seçmelerinde üçüncü olan ve milli takım havuzunda yer alan Muğlalı genç briçciler Ece Uz ve Duru Sankur, U16 Milli Takımı'na seçildi.

Uz ve Sankur, 7-12 Temmuz 2024 tarihinde Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenecek olan 29. Avrupa Genç Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Millilerin antrenörü ve Türkiye Briç Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Gökhan Uz, briçin olimpik bir akıl sporu olduğunu, özellikle 9-16 yaş grubundaki gençlerin muhakeme ve sayısal işlem yeteneği kazandırmanın yanında hızlı karar verebilme, ortaklarıyla dostluk ve empati kurabilme yetilerini kazandırdığını belirtti. Uz, Türkiye Briç Federasyonu'nun 9-16 yaş grubu için düzenlenen U16 Yaz Kampı'nın bu yıl 21-27 Haziran'da Marmaris 'te yapılacağını sözlerine ekledi. - MUĞLA