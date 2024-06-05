Muğlalı genç briççiler U16 Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika
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Spor

Muğlalı genç briççiler U16 Milli Takımı'na seçildi

Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Milli Takım seçmelerinde üçüncü olan Muğlalı genç briççiler Ece Uz ve Duru Sankur, milli takım havuzunda yer alarak U16 Milli Takımı'na seçildi. Uz ve Sankur, Polonya'da düzenlenecek olan 29. Avrupa Genç Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Briçin olimpik bir akıl sporu olduğunu belirten antrenör Gökhan Uz, gençlerin muhakeme ve sayısal işlem yeteneği kazandırmanın yanı sıra hızlı karar verebilme, dostluk ve empati kurabilme yetilerini de geliştirdiğini söyledi.

05.06.2024 08:50
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Türkiye Briç Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen U16 Milli Takım seçmelerinde üçüncü olan ve milli takım havuzunda yer alan Muğlalı genç briçciler Ece Uz ve Duru Sankur, U16 Milli Takımı'na seçildi.

Uz ve Sankur, 7-12 Temmuz 2024 tarihinde Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenecek olan 29. Avrupa Genç Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Millilerin antrenörü ve Türkiye Briç Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Gökhan Uz, briçin olimpik bir akıl sporu olduğunu, özellikle 9-16 yaş grubundaki gençlerin muhakeme ve sayısal işlem yeteneği kazandırmanın yanında hızlı karar verebilme, ortaklarıyla dostluk ve empati kurabilme yetilerini kazandırdığını belirtti. Uz, Türkiye Briç Federasyonu'nun 9-16 yaş grubu için düzenlenen U16 Yaz Kampı'nın bu yıl 21-27 Haziran'da Marmaris 'te yapılacağını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğlalı genç briççiler U16 Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika

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