Muğlalı okçulardan çifte Türkiye şampiyonluğu
Muğlalı okçulardan çifte Türkiye şampiyonluğu
16.03.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
11-15 Mart tarihleri arasında Antalya 100.Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası'na Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları da katıldı. 113 kulüp, 637 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir sporcuları takım oyunlarında iki Türkiye Şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk takımı sporcuları Hazal Burun, Songül Lök, Ecesu Demircan ve Emircan Haney Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Türkiye Kupası'nda takım oyunlarından Türkiye Şampiyonu olarak döndü. Turnuvada Makaralı Yay Takımı Songül Lök, Hazal Burun, Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldular. Aynı turnuvada Makaralı Yay Karışık Takımlar kategorisinde de Songül Lök ve Emircan Haney Muğla'yı gururlandırarak Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

Başkan Aras; "Muğla'mıza iki Türkiye şampiyonluğu kazandıran okçularımızı kutluyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras elde ettikleri başarılarla genç sporculara örnek olan okçuluk takımını ve antrenörlerini kutladı.

Dünya şampiyonluğu hedefiyle başarı çıtasını en yükseğe çıkaran Büyükşehir okçularını tebrik eden Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Sporcularımız bizleri gururlandırmaya, hedefleri 12'den vurmaya devam ediyor. İki Türkiye Şampiyonluğu ile dönen başarılı okçularımızı ve onların bugünlere gelmesini sağlayan antrenörleri Dr. Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

