Muğlaspor 1. Lig\'i kutladı

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak adını üst lige yazdıran Muğlaspor, 1. Lig'e yükselmenin gururunu taraftarlarıyla paylaştı. Üstü açık otobüsle yapılan şehir turunun ardından Muğla Açık Oto Pazarı alanında düzenlenen programda şampiyonluk kupası havaya kalktı. Kutlamaların finalinde sahne alan ünlü sanatçı Simge Sağın, yeşil-beyazlı taraftarlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşil-beyazlılar, 1. Lige yükselmenin coşkusunu Muğla sokaklarına taşıdı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak şehir turu attı. Şehir turunun ardından kutlamaların merkezi olan Muğla Açık Oto Pazarı alanına geçildi. Muğla Valisi, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı görkemli törende birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Muğlaspor Başkanı Kıyanç: "Önce birlik dedik, sonra birincilik kazandık"

Kupa programında kürsüye çıkan Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, yaptığı duygusal konuşmada taraftara ve tüm şehre teşekkür etti. Muğla'nın bu şampiyonluktan çok daha fazlasını hak ettiğini belirten Kıyanç, şunları söyledi: "Muğla bu şampiyonluktan çok daha fazlasını hak ediyor ve bu başarı Muğla'ya çok yakıştı. Biz bu yıl yola çıkarken 'hedef birlik' dedik. Evet geç oldu ama çok temiz, çok büyük oldu ve tüm ülkeye yansıdı. Önce birlik dedik, sonra birincilik dedik. Allah Bursa'da bize hem bir olmayı hem de birinciliği nasip etti. Pazar günü sabahın köründe yollara dökülüp 9 saatlik yolu çeken, Bursa'da 20 bin kişiye karşı takımı savunan 7 bin taraftarımızın fotoğrafları bana ulaştığında takımla maç toplantısındaydım. O çocukların otobüsteki hallerini görünce arkadaşlarıma 'Biz şampiyon olduk, bu iş bitti' dedim. Çünkü biz asıl hedefimiz olan birlik olmayı başarmıştık. Geride sadece birincilik kalmıştı, o da kolaylıkla geldi. Toplantıdan sonra köşeye çekilip ağladım. Biz Muğla'da birlik olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

"Muğlaspor, tüm Muğla'nın takımıdır"

Muğla'nın lobisinin yetersiz olduğunu ve bir yıl boyunca birçok olumsuzlukla mücadele ettiklerini ancak asla vazgeçmediklerini vurgulayan Kıyanç, iş insanlarına seslendi: "3 yılda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) üçüncülüğe, oradan ikinciliğe ve bugün de birinciliğe ulaştık. Şimdi daha güçlü bir birliktelik gerekiyor. İş insanlarımızdan ricam, Muğlaspor çatısı altında kenetlenmeleridir. Biz Bursa'da Fethiye'siyle, Bodrum'uyla, Milas'ıyla, Marmaris'iyle beraberlik içindeydik. Muğlaspor sadece merkezin değil, tüm Muğla'nın takımıdır"

"Serum almadan iyileştim"

Bursa maçında yaşadığı stres ve hastalık sürecine de değinen Kıyanç, "Maçta çok terlemiştim ve hastalandım, birkaç gün serum aldım. Menteşe Devlet Hastanesi'ne gittiğimde hastası, hemşiresi, doktoru o kadar samimi yaklaşıp teşekkür etti ki, inanın serum takılmadan iyileştim. Allah hepinizden razı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras: "Gelecek yıl hedef süper lig"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, başarıda tesadüfe yer olmadığını vurgulayarak yeni hedefi Süper Lig olarak koydu. Coşkulu kalabalığa seslenen Köksal, şu ifadeleri kullandı: "Evet güzel Muğla, bu büyük zaferi ve kutlamayı hak ettik. Bu başarı asla tesadüf değil. Üç yılda üç büyük şampiyonluk kazandık ve hiç durmadık. 'Dörttük üç olduk, üçtük iki olduk, ikiydik bir olduk.' Peki, bir sonraki sene hedef ne? Süper Lig. Biz çok hazırız, çok enerjiğiz. Bu samimiyeti Allah nazarlardan saklasın. Başta Menaf Başkanımız olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibe ve katkı sunan tüm Muğlalılara gönülden teşekkür ediyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Bu kupa en çok taraftarın hakkı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şampiyonlukta devletin zirvesinden taraftara kadar herkesin emeği olduğunu belirtti. Aras, stadyumun yapım sürecine destek veren Cumhurbaşkanı'na, bütçe desteği ve takibi sağlayan vekillere ve valiye teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu başarıda taraftarımızdan yönetime, futbolcularımızdan teknik ekibe, Valimizden milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanımıza kadar herkesin emeği var. Siyasi parti il başkanlarımız, belediyelerimiz, herkes bu iş için büyük çaba gösterdi. İşte bu, Muğla'nın birlik ve beraberliğidir. En büyük teşekkürü ise karda, kışta, çamurda takımı asla yalnız bırakmayan Suskunlar ve 48 taraftar gruplarımıza sunuyorum. Onların önünde eğiliyorum. Bu kupayı en çok siz hak ettiniz, helal olsun size"

Konuşmaların ardından tüm protokol, yönetim ve teknik heyet sahnede şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdı. Gecenin finalinde sahne alan Simge Sağın ise şarkılarıyla Muğlaspor 'un tarihi 1. Lig kutlamasını unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştürdü. - MUĞLA