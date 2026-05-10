Muğlaspor\'un şampiyonluk yolculuğuna Muğla Büyükşehir Belediyesinden büyük destek

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile karşılaşacak olan Muğlaspor'a Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destek geldi. Bursa'ya giden taraftarlar için 100 otobüs tahsis edilirken, yolculuk öncesinde taraftarla kumanya dağıtıldı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde bugün tarihi bir mücadeleye çıkacak olan Muğlaspor, Bursa'da Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Muğla'da büyük heyecan yaşanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de yeşil-beyazlı takıma ve taraftarlara önemli destek sağladı.

Büyükşehir 100 otobüs tahsis etti

Şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmak istemeyen binlerce taraftar için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 otobüs tahsis edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Muğla'nın farklı ilçelerinden hareket eden otobüslerle taraftarlar Bursa'ya doğru yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi, ulaşım desteğinin yanı sıra taraftarlara kumanya dağıtarak uzun yolculukta taraftarların yanında oldu.

Muğla'dan Bursa'ya Yeşil-Beyaz akın

Muğlaspor'un yıllardır özlemini duyduğu üst lig hedefi için oynayacağı final karşılaşması kentte adeta bayram havası oluşturdu. Menteşe başta olmak üzere Fethiye, Bodrum, Milas, Yatağan, Ortaca, Marmaris ve diğer ilçelerden yüzlerce taraftar Bursa'ya gitmek için organize oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsler sayesinde binlerce futbolsever güvenli ve organize şekilde final karşılaşmasına ulaşma imkanı buldu. Taraftarlar otobüslerin önünde marşlar söyleyip meşaleler yakarak takımlarına destek mesajları verdi.

Başkan Aras: "İnşallah bu akşam hep birlikte şampiyonluk sevincini yaşayacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bursa'ya hareket eden taraftarlara iyi yolculuklar dileyerek, "Bugün Muğla için çok önemli ve anlamlı bir gün yaşıyoruz. Şehrimizin gururu Muğlaspor'umuzun bu büyük finalden başarıyla ayrılacağına canı gönülden inanıyorum. Takımımızı desteklemek için Bursa'ya giden tüm taraftarlarımıza iyi yolculuklar diliyorum. Yeşil-beyaz sevdamızı tribünlerde en güzel şekilde göstereceklerine yürekten inanıyorum. İnşallah bu akşam hep birlikte şampiyonluk sevincini yaşayacağız" dedi. - MUĞLA