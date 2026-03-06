Muğlaspor, Adana 01 FK ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
Muğlaspor, Adana 01 FK ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Muğlaspor, Adana 01 FK ile Kritik Maçta Karşılaşacak
06.03.2026 11:01
Muğlaspor, 22 Şubat'taki ceza nedeniyle taraftarsız Adana 01 FK ile 15:30'da karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste İskenderunspor ve 24Erzincanspor'la (D) golsüz berabere kalınca liderliği tekrar kaptırdığı Batman Petrolspor'un bir maç eksiğiyle 3 puan gerisine düşen 2'nci sıradaki Muğlaspor yarın evinde Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Muğlaspor, 22 Şubat'taki İskenderunspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 1 maçlık cezası nedeniyle rakibini taraftarından yoksun ağırlayacak. 58 puanı bulunan ev sahibi Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Enes Çalışan maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Besim Durmuş, art arda alınan beraberliklerin ardından sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Ligde 17 maçtır yenilmeyen Muğlaspor son mağlubiyetini ilk yarıdaki maçta deplasmanda rakibi Adana 01 FK'ya karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Muğlaspor, Adana 01 FK ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika

