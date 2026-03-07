Muğlaspor, Adana 01 FK\'yi 2-0 Yendi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ali Rıza Öztürk, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: İsmet, Fatih, Cemal (Zihni dk. 80), Yasin, Mustafa (Muhammet Enes dk. 80), Mehmet (Abdullah dk. 65), Yalçın Eycan, Emre (Çağrı dk. 88), Semih, Abdurrahman, Sedat
Adana 01 FK: Taha Cengiz, Fatih, Yiğit, Yakal (dk.63 Muhammet dk. 63), Furkan (Mert dk. 72), Muhammer Denizhan, Mehmet Zahit, Atamer (Okan dk. 90), Batuhan (Furkan dk. 72), Mehmet Alp, Samet (Ömer dk. 64)
Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 90+7 pen.), Çağrı Fedayi (dk. 90+10) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yiğit, Yalçın Eycan Kaya, Fatih Somuncu, Muhammet Enes Gök, Sedat Şahintürk (Muğlaspor), Batuhan Özduran, Yakal Taylan, Fatih Özkan (Adana 01 FK) - MUĞLA
