Muğlaspor, Adana 01 FK'yi 2-0 Yendi!
Muğlaspor, Adana 01 FK'yi 2-0 Yendi!

Muğlaspor, Adana 01 FK\'yi 2-0 Yendi!
07.03.2026 17:55
Muğlaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Adana 01 FK'yi 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ali Rıza Öztürk, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Muğlaspor: İsmet, Fatih, Cemal (Zihni dk. 80), Yasin, Mustafa (Muhammet Enes dk. 80), Mehmet (Abdullah dk. 65), Yalçın Eycan, Emre (Çağrı dk. 88), Semih, Abdurrahman, Sedat

Adana 01 FK: Taha Cengiz, Fatih, Yiğit, Yakal (dk.63 Muhammet dk. 63), Furkan (Mert dk. 72), Muhammer Denizhan, Mehmet Zahit, Atamer (Okan dk. 90), Batuhan (Furkan dk. 72), Mehmet Alp, Samet (Ömer dk. 64)

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 90+7 pen.), Çağrı Fedayi (dk. 90+10) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yiğit, Yalçın Eycan Kaya, Fatih Somuncu, Muhammet Enes Gök, Sedat Şahintürk (Muğlaspor), Batuhan Özduran, Yakal Taylan, Fatih Özkan (Adana 01 FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muğlaspor, Adana 01 FK'yi 2-0 Yendi! - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğlaspor, Adana 01 FK'yi 2-0 Yendi! - Son Dakika
