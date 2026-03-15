Muğlaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Geçti

2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Muğlaspor, evinde Play-Off hedefindeki MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 38'inci dakikada Abdullah Balıkçı'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Muğlaspor'da Yasin Abdioğlu, 90'ıncı dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla Muğla temsilcisi 64 puana ulaşırken, başkent ekibi 47 puanda kaldı.
