Muğlaspor, Başakşehir\'den Muhammet Arslantaş\'ı Kiraladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına zirvenin 3 puan gerisinde 4'üncü basamakta giren 26 puanlı Muğlaspor dış transferde Başakşehir FK'dan 23 yaşındaki forvet Muhammet Arslantaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak 2'nci Lig ekibi Elazığspor'da görev yapan Muhammet, 12 lig maçında 391 dakika oynayıp 1 gol kaydetti.

Başakşehir formasıyla Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde tecrübe yaşayan Muhammet kariyerinde Boluspor, Turgutluspor, Kütahyaspor, Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'da da oynadı. İmza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Muğlaspor ara transferde daha önce orta saha oyuncusu Harun Atalay, sol kanat Muhammet Enes Gök ve santrfor Yasin Uzunoğlu ile anlaşmıştı.