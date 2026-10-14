Muğlaspor Başkanı Kıyanç, Bursaspor\'a saygı duyup kazanacaklarını söyledi

Muğlapor Başkanı Menaf Kıyanç, Bursa spor'a saygı duydukları ama kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor yarın evinde saat 20.00'de Bursaspor ile karşılaşacak. Bursaspor'un hedefinin Süper Lig olduğunu, bütçe ve kadro olarak güçlü olduğunu belirten Muğlapor Başkanı Menaf Kıyanç, sezon başında spor otoritelerinin görmezden geldiğini belirterek, taraftarın desteği, oyuncuların azmi ile Bursaspor karşısında puan veya puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

"Rakibe saygı duyuyoruz ama kazanmak için sahaya çıkacağız"

Bursaspor'un hem bütçe, hem kadro zenginliği bakımından Süper lig hedefi olan bir takım olduğunu söyleyen Kıyanç, "Çok zorlu bir periyot. Hafta sonu İstanbul'da, perşembe günü burada, pazartesi günü Manisa'da. Önümüzde üç zorlu bir maç vardı. Bunun ikisi kaldı, birisini bitirdik. Deplasmanda iyi bir mücadele ve üç puan alınması gereken bir maçtan 1 puanla döndük. Muğlaspor sezon başı bir sürü spor yorumcularının, otoritelerin yok saydığı, ligde kalmaz, düşer dediği takım. Bugün bu noktada bu mücadelenin, inanmanın, çalışmanın karşılığı. Muğlaspor için her maça galibiyet parolasıyla çıkmak zorunda. Perşembe günü de böyle bir maç bizi bekliyor. Gerçekçi olmak gerekir. Bursaspor bütçe olarak, kadro olarak tamamen Süper Lig'i hedefleyen, Süper Lig oyuncularından oluşan bir takım. Ona da saygı duyuyoruz" diye konuştu.

"Taraftarımızdan tam destek bekliyoruz"

Bursaspor karşılaşmasında taraftarın takımına tam destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Kıyanaç, "Muğlaspor'la beraber bu şehirde çok şey değişiyor. Artık gece maçları oynanıyor. Muğlaspor'da ve bu şehirde bir futbol kültürü oluşmaya başlıyor. Aidiyet duygusu daha çok gelişiyor. İnsanların kendilerine ait hissettiği bir takım Muğlaspor. Taraftarın da maçlarda ciddi desteği var. Bu maçta fazlasıyla o desteği olacağını düşünüyoruz. Bu şehrin ortak değeri için hepimizin bir arada olması gerekiyor. Taraftarla ilgili beklentimiz çok fazla. İnşallah taraftarımızla beraber iyi bir maç çıkaracağız. İyi bir sonuç alacağız. Şehrimize yakışır şekilde mücadele edecek takım" şeklinde konuştu.