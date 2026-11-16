Muğlaspor, Batman Petrolspor deplasmanı hazırlığında üç puanı hedefliyor

Muğlaspor, Batman Petrolspor deplasmanı hazırlığında üç puanı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışması yapıldı; yeşil-beyazlı ekip üç puan hedefliyor.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.
Kaynak: AA
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