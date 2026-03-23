Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, Beyoğlu'nda Galibiyet Peşinde

23.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, şampiyonluk yolunda kritik Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçına 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Zirve yarışını bırakmayan Muğlaspor, kritik Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda avantajını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdüren Muğlaspor, ligin kritik virajlarından biri olan Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. 64 puanla zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, Ramazan Bayramı boyunca da hız kesmeden devam etti.

Besim Durmuş: "Muğla'ya zaferle döneceğiz"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Besim Durmuş, ligin sonuna yaklaşıldıkça her maçın final niteliği taşıdığını vurguladı. Durmuş, "Beyoğlu maçına çok iyi hazırlandık. Ligin boyu iyice kısaldı ve hata payımız yok. Takım olarak kenetlendik, motivasyonumuz en üst seviyede. Sahada tüm gücümüzü ortaya koyup Muğla'mıza galibiyetle döneceğiz," diyerek taraftara galibiyet sözü verdi.

Muğlaspor'un zirve yürüyüşü için büyük önem taşıyan bu zorlu mücadele, çarşamba günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı taraftarların da İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 12:51:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.