Muğlaspor'da Tolga Tağ ile Devam - Son Dakika
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Muğlaspor'da Tolga Tağ ile Devam

Muğlaspor\'da Tolga Tağ ile Devam
21.06.2026 12:02
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Muğlaspor, sportif direktör Tolga Tağ ile yeni sezon için anlaştı. Koşukavak, hedeflerini belirtti.

1'inci Lig'e yükseldikten sonra kongresini yapıp teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getiren Muğlaspor, takımda iki sezondur sportif direktörlüğü sürdüren Tolga Tağ ile de yola devam kararı aldı. Muğlaspor'un son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Tolga Tağ ile önümüzdeki sezon için de anlaşma sağlandığı açıklandı. Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kuruluyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Tolga Tağ, yeni sezon planlamaları ve kadro yapılanması çalışmalarına başladı. Tolga Tağ, yaşadığı onkolojik ranatsızlık nedeniyle ocak ayında ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen önemli maçlarda takımı yalnız bırakmamıştı.

Sportif Direktör Tolga Tağ, kulüple yeniden anlaşmasının ardından, "Muğlaspor benim için büyük bir aile ve güçlü bir camiadır. Son iki sezonda elde ettiğimiz başarılar; yönetimimizin desteği, teknik ekiplerimizin özverisi, futbolcularımızın fedakarlığı ve büyük taraftarımızın inancıyla mümkün oldu. Bugün geldiğimiz noktada 1'inci Lig'de mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzde yeni hedefler ve yeni sorumluluklar var. Muğlaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bana duyulan güven için başkanımız Menaf Kıyanç'a, yönetim kurulumuza ve büyük Muğlaspor camiasına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yeni sezonda da kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

KOŞUKAVAK'TAN İLK MESAJ

Muğlaspor'un teknik direktörlük görevine getirdiği Yalçın Koşukavak imzayı atıp ilk mesajını verdi.

Kulübün son yıllarda önemli bir başarı hikayesi yazdığını belirten Koşukavak, başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kuruluyla birlikte Muğlaspor'u daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Bursa'daki Play-Off Finali'nde taraftarların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyleyen deneyimli teknik adam, yeni sezonda da aynı coşkuyu tribünlerde görmek istediğini belirterek, "Bizi yalnız bırakmasınlar, hep birlikte başarabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'da Tolga Tağ ile Devam - Son Dakika

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