Muğlaspor'da Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
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Muğlaspor'da Yeni Sezon Hedefleri

Muğlaspor\'da Yeni Sezon Hedefleri
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Başkan Kıyanç, sezon hedefleri ve mali disiplin vurgusu yaptı. Takım, ligde kalmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında transfer politikası, mali yapı, stadyum çalışmaları ve takımın sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kıyanç, kulübü yüksek borç yükü altına sokmadan, takım ruhunu ön planda tutan bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün transfer politikasında mali disiplinden taviz vermediklerini belirterek, "Biz yıldızlardan oluşan bir takım değiliz, olmayacağız. İnançla, ahlakla ve değerlerle güçlü, futbol kalitesini ortaya koyan ve bu kriterlerle mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar 20 transfer gerçekleştirdiklerini ve en az 4 takviye daha planladıklarını aktaran Kıyanç, kadronun yaklaşık yüzde 80'inin oluşturulduğunu ifade etti.

"Bizim için ligde kalıcı olmak şampiyonluk kadar değerlidir"

Kulübü borçlandırarak kısa vadeli başarı arayışına girmeyeceklerini vurgulayan Kıyanç, "30-50 milyon borçlandırıp transfer yapabilir, bir gün alkışlanabilirdim. Ama ertesi gün 400-500 milyon borç, transfer yasağı ve eldeki hakların kaybedilmesiyle yüzleşirdik. Şampiyon olmuş Muğlaspor'un TFF'de tek bir dosyası yok, hiçbir futbolcunun tek bir kuruş alacağı yok. Bu ligde kalıcı olmak, bizim için şampiyonluk kadar değerlidir" diye konuştu.

İlk iç saha maçı Bodrum'da

Atatürk Stadyumu'ndaki tadilat ve eksiklikler nedeniyle bu hafta oynanacak iç saha karşılaşmasının Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılacağını belirten Kıyanç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Stadyumun hazır olmaması nedeniyle kombine, saha reklamı ve loca gelirlerinin yanı sıra taraftar desteği açısından da kayıp yaşandığını ifade eden Kıyanç, deplasman maçlarının da kulübe ekstra maliyet getirdiğini dile getirdi. Turnike ihalesindeki bürokratik süreçlere de değinen Kıyanç, federasyonla görüşmeler yaptıklarını belirterek, gerekirse turnikeleri kiralayarak veya satın alarak sorunu çözmeyi planladıklarını kaydetti. Kıyanç, en büyük temennilerinin bir sonraki iç saha karşılaşması olan Boluspor maçını Muğla'da oynayabilmek olduğunu söyledi.

"Zemin ideal değil, iyileştirilmesi şart"

Atatürk Stadyumu'nun zeminiyle ilgili teknik incelemeler yaptırdıklarını belirten Kıyanç, zeminin mevcut haliyle sezon boyunca kullanılacağını ancak gerekli bakım ve iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Stadyum yenileme sürecinde zeminin tamamen kaldırılarak drenaj sisteminin de yenilenmesini talep ettiklerini anlatan Kıyanç, bunun bütçe ve zaman gerektirdiğini söyledi. Kıyanç, "TFF incelemesinde de zeminin ideal olmadığı tespit edildi. Komple değişim bu sezonda mümkün değil. Dolayısıyla ilaçlama, sulama ve tedavi yöntemleriyle bu yılı götürmek zorundayız" dedi.

Kulüp olarak Antalya'dan profesyonel bir ekip getirerek Ortaköy'deki antrenman tesisleri, kulüp tesisleri ve stadyum zeminlerini incelettiklerini belirten Kıyanç, hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli çalışmaların hızlandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Abdullah Eskihisarlı: "6. ve 7. haftada oturmuş bir takım olacağız"

Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da kadro yapılanması ve takımın hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Muğlaspor'un son 3 sezonda BAL, 3. Lig ve 2. Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Eskihisarlı, bu başarıların camiadaki beklentiyi yükselttiğini ancak Trendyol 1. Lig'in farklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Takımın 10 Temmuz'da Ortaca'da toplandığını ve yaklaşık 33 günlük hazırlık sürecini geride bıraktığını belirten Eskihisarlı, mevcut kadroda 6'sı yabancı olmak üzere 20 yeni transfer bulunduğunu aktardı. Geçen sezonki kadrodan Arel Ekinci, Canberk Aydemir, Yasin Uzunoğlu ve Yiğit Ali Bayrak ile yola devam ettiklerini belirten Eskihisarlı, transfer döneminin sonuna kadar 2 ila 4 oyuncu daha kadroya katmayı planladıklarını söyledi.

Yeni kadronun birbirini tanıma sürecinde olduğunu vurgulayan Eskihisarlı, taraftarın sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, "Birbirini tanımayan yeni bir ekibiz. Mağlubiyetler veya puan kayıpları yaşayabiliriz. Taraftarımızın sabrına ihtiyacımız var. İnanıyorum ki ligin 6. ve 7. haftası itibarıyla tamamen oturmuş, ne yaptığını bilen bir takım olacağız" dedi.

Muğlaspor yönetimi, yeni sezonda öncelikli hedefin Trendyol 1. Lig'de kalıcı olmak olduğunu vurgularken, kulübün mali yapısının korunması ve sürdürülebilir bir takım oluşturulmasının da temel hedefler arasında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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