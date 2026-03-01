Muğlaspor, Erzincan\'da Beraberlik Aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, Anagold 24 Erzincanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 58'e yükseltti.
Muğlaspor, bugün Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanan kritik 2. Lig karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Muğlaspor'un puanı 58'e yükselirken, takım ikinci sıradaki yerini korudu. - MUĞLA
