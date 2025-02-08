Muğlaspor, Etimeskut Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Muğlaspor, 9 Şubat 2025 Pazar günü Etimeskut Belediyespor ile Etimeskut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Muğlaspor deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde çıkışını sürdürmek isteyen Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ederken Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek, "Muğlaspor deplasmanda oynayacağı Etimeskut Belediyespor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA