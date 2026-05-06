Muğlaspor, Finale Hedefliyor!

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyip adını finale yazdıran Muğlaspor'un, Seza Çimento Elazığspor'la oynayacağı karşılaşma Bursa'ya verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final müsabakasının 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Normal sezonu 72 puanla 2'nci sırada tamamlayan Muğlaspor, Play-Off'un ilk ayağında Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Rakibini deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar evinde ise 90+6'ncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Elazığspor ise sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Adana 01 FK ile eşleşti. Elazığspor iki maçı da kazanıp finale geldi. İki takımın lig müsabakalarında Muğlaspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Elazığ'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Muğlaspor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez statüsü değişen 1'inci Lig'de boy gösterecek.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Amatör ligden 2024'te başlayıp üst üste 3 şampiyonlukla 3 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Muğlaspor'da taraftarlar tarihi final için Bursa'ya akın edecek. Binlerce Muğlalı, pazar günü oynanacak finalde takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlığında. Kentteki tüm belediye başkanları ve tüm siyasi partilerden Muğla milletvekilleri de takımın yanında olacak.

KRAL GERİ DÖNDÜ

Muğlaspor, tarihi final öncesi takımın hücumdaki en etkili silahı Yasin Abdioğlu'nun sakatlıktan dönmesine de sevindi. Ligde 17 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, 4 Nisan'daki Batman Petrolspor deplasmanında sakatlanmıştı. Yasin, 1 aylık ara sonrası 4 Mayıs'ta oynanan Şanlıurfaspor rövanşında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu final maçında forma giyebilecek.