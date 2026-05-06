Muğlaspor, Finale Hedefliyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, Finale Hedefliyor!

Muğlaspor, Finale Hedefliyor!
06.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Elazığspor ile finalde karşılaşacak. Maç 10 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak.

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyip adını finale yazdıran Muğlaspor'un, Seza Çimento Elazığspor'la oynayacağı karşılaşma Bursa'ya verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final müsabakasının 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Normal sezonu 72 puanla 2'nci sırada tamamlayan Muğlaspor, Play-Off'un ilk ayağında Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Rakibini deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar evinde ise 90+6'ncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Elazığspor ise sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Adana 01 FK ile eşleşti. Elazığspor iki maçı da kazanıp finale geldi. İki takımın lig müsabakalarında Muğlaspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Elazığ'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Muğlaspor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez statüsü değişen 1'inci Lig'de boy gösterecek.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Amatör ligden 2024'te başlayıp üst üste 3 şampiyonlukla 3 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Muğlaspor'da taraftarlar tarihi final için Bursa'ya akın edecek. Binlerce Muğlalı, pazar günü oynanacak finalde takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlığında. Kentteki tüm belediye başkanları ve tüm siyasi partilerden Muğla milletvekilleri de takımın yanında olacak.

KRAL GERİ DÖNDÜ

Muğlaspor, tarihi final öncesi takımın hücumdaki en etkili silahı Yasin Abdioğlu'nun sakatlıktan dönmesine de sevindi. Ligde 17 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, 4 Nisan'daki Batman Petrolspor deplasmanında sakatlanmıştı. Yasin, 1 aylık ara sonrası 4 Mayıs'ta oynanan Şanlıurfaspor rövanşında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu final maçında forma giyebilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Finale Hedefliyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:39:44. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Finale Hedefliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.