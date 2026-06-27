Muğlaspor İki Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Muğlaspor İki Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Muğlaspor İki Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
27.06.2026 10:45
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Muğlaspor, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı ile resmi olarak yollarını ayırdı.

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, iki futbolcusu ile yollarını resmen ayırdı. Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı gitti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta emeği bulunan orta saha oyuncumuz Fatih Somuncu ile yollarımız ayrılmıştır. Yeşil-beyazlı formamız altında gösterdiği mücadele, özveri ve kulübümüze verdiği değerli katkılar için Fatih Somuncu'ya teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta emeği bulunan orta saha oyuncumuz Abdurrahman Canlı ile yollarımız ayrılmıştır. Yeşil-beyazlı formamız altında gösterdiği mücadele, özveri ve kulübümüze verdiği katkılar için Abdurrahman Canlı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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