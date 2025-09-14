Muğlaspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Spor

Muğlaspor İlk Galibiyetini Aldı

Muğlaspor İlk Galibiyetini Aldı
14.09.2025 12:40
Muğlaspor, Bucaspor'u 5-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti ve 5 puana ulaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Muğlaspor, İzmir'de gol şov yaparak ilk galibiyetini aldı. Bucaspor 1928'e konuk olan yeşil-beyazlılar müsabakayı 5-0 kazanarak çıkışa geçti. Maça fırtına gibi başlayan Muğlaspor devre arasına 4-0 galibiyetle girdi. İkinci devrede ise daha kontrollü bir futbol tercih eden Muğlaspor, 90'ıncı dakikada Yasin'in golüyle müsabakayı tamamladı. İlk 3 puanını farklı bir skorla alan yeşil-beyazlılar 1 maç eksiği ile 5 puana ulaşıp ileriki haftalar için taraftarına umut aşıladı. Muğlasporlu futbolcular maç sonrası galibiyeti Buca'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: DHA

